Usa: Pentagono, metà del personale militare ha ricevuto prima dose vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più della metà del personale militare statunitense ha ricevuto almeno una dose del vaccino contro il Covid-19. Lo ha detto ai giornalisti l'assistente segretario alla Difesa per gli Affari sanitari Terry Adirim. In una conferenza stampa al Pentagono, Adirim ha evidenziato che la Marina militare rappresenta il servizio con il maggior numero di vaccinati al suo interno, il Corpo dei Marines ultimo in questa classifica. Circa il 68 per cento delle truppe in servizio attivo ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il coronavirus. Sommando i dati della Riserva e della Guardia nazionale, poco più del 51 per cento di tutto il personale militare è almeno parzialmente vaccinato.(Nys)