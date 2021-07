Perù: l'Ocse esorta il Perù ad aumentare gli sforzi nella lotta alla corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per una migliore lotta alla corruzione, l'agenzia raccomanda una migliore protezione per pubblici ministeri e informatori nei casi di corruzione, sia nel settore pubblico che in quello privato, promuovendo una cultura della segnalazione delle irregolarità, un migliore coordinamento e controllo delle richieste di assistenza giudiziaria provenienti da altri paesi e la riduzione del numero di giudici e pubblici ministeri provvisori. Nonostante l'evidenziare le lacune, l'Ocse ha anche evidenziato alcuni aspetti positivi della lotta alla corruzione in Perù. Così, congratulandosi con il pool della 'Lava Jato' per aver perseguito molti politici e funzionari pubblici coinvolti in inchieste legate alla corruzione. (Brb)