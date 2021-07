Brasile: protocollata “super-richiesta” di impeachment per Bolsonaro, denunciati 23 crimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quarantasei tra rappresentanti di partiti, associazioni e singoli attivisti e politici hanno firmato una “super-richiesta” di impeachment a carico del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, protocollata questo pomeriggio presso il parlamento brasiliano. Il testo organizza in maniera sistematica gli argomenti contenuti nelle precedenti 123 richieste di impeachment già presentate alla Camera. A questi ne sono stati aggiunti altri nuovi, tra cui le più recenti accuse di omissione in atti d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta per i presunti illeciti e casi di corruzione legati all'acquisto di vaccini anti-covid. Perché un processo di impeachment possa essere aperto e portato avanti presso la Camera, deve essere approvato e messo in agenda dal presidente, Arthur Lira, alleato del governo e molto vicino al presidente Bolsonaro. (segue) (Brb)