Brasile: Bolsonaro su scandalo vaccini, commissione d'inchiesta composta da banditi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo scandalo in ordine di tempo è venuto fuori dopo che il quotidiano "Folha de Sao Paulo" ha pubblicato un'intervista nella quale Luiz Paulo Dominguetti, rappresentante della Davati Medical Supply in Brasile, sosteneva che Roberto Dias, direttore del dipartimento Logistica del ministero della Salute avrebbe chiesto una tangente per portare il governo a chiudere l'acquisto di 400 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca. Mentre il vice presidente della Cpi, senatore Randolfe Rodriguez, ha infatti chiesto la convocazione in aula dei protagonisti del caso, per testimonianza, il presidente Omar Aziz ha detto di valutare un filone di inchiesta specifico sul caso, ipotizzando l'esistenza di una trattativa parallela con AstraZeneca. Intanto questa mattina il ministero della Salute del Brasile ha annunciato il licenziamento di Roberto Dias. (segue) (Brb)