Brasile: Bolsonaro su scandalo vaccini, commissione d'inchiesta composta da banditi (4)

- Si tratta infatti di una polemica con non trascurabili effetti politici. Nel corso di una udienza presso la Cpi, il deputato Luis Miranda aveva accusato il presidente Jair Bolsonaro di aver volontariamente ignorato le segnalazioni sulla differenza di prezzo. Di più, prosegue Miranda, dal ministero sarebbero giunte voci di pressioni governative per accelerare l'acquisto dei vaccini. Bolsonaro ha da parte sua rivendicato la sua estraneità alle accuse, segnalando di non poter essere a conoscenza di tutto quanto avvne nella complessa macchina amministrativa. "Non ho modo di sapere cosa succede nei ministeri, mi fido dei ministri. E non abbiamo fatto niente di male. Ora stanno montando una narrazione secondo cui il governo sarebbe coinvolto in casi di corruzione", ha commentato il capo dello stato nel corso di un incontro con alcuni suoi sostenitori. Di diverso avviso i senatori Randolfe Rodrigues, Jorge Kajuru e Fabiano Contarato, che hanno presentato una denuncia presso la Corte suprema (Srf) per chiedere l'apertura di un'inchiesta sul presidente della Repubblica. (segue) (Brb)