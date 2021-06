Germania: ministro Salute Spahn vuole 204 milioni dosi vaccino Covid per 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, intende dotare la Germania di 204 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 per il 2022, pari a una fornitura di poco più di due dosi per abitante, “compresa la riserva di sicurezza”. È quanto si legge in un rapporto del dicastero guidato da Spahn, visionato dal quotidiano “Handelsblatt”. Secondo il ministero della Salute tedesco, è consigliabile assicurare quantità aggiuntive del preparato contro il coronavirus “in tempo utile” per proteggersi dalle mutazioni e per i richiami. In questo modo, potenziali errori nelle consegne delle fiale o altri eventi imprevisti potrebbero essere attutiti. Per l'operazione, il dicastero prevede costi per 3,9 miliardi di euro nel 2022. Come ricorda “Handelsblatt”, la Commissione europea ha ordinato 1,8 milioni di dosi di vaccino BioNTech-Pfizer da consegnare entro il 2023. Secondo il rapporto del ministero della Salute tedesco, sul totale 84,4 milioni di fiale andranno alla Germania nel 2022.. Inoltre, Spahn prevede di utilizzare 31,8 milioni di dosi del vaccino di Moderna e 18,3 milioni del preparato di Johnson & Johnson. Altri 70 milioni di dosi sono distribuite tra i vaccini prodotti da Sanofi, Novavax e Valneva. (Geb)