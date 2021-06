Governo: da Cdm via libera a proroga sei mesi durata scioglimento Consiglio comunale Pizzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, non essendo ancora esaurita l'azione di recupero e risanamento delle istituzioni locali dai condizionamenti da parte della criminalità organizzata, ha deliberato la proroga, per sei mesi, della durata dello scioglimento del Consiglio comunale di Pizzo (Vibo Valentia), a norma dell'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. (Com)