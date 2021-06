Governo: da Cdm via libera a nomina Di Palma a presidenza Enac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del ministro della difesa Lorenzo Guerini, la promozione al grado di generale di corpo d'armata del generale di divisione del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, Antonio Pietro Marzo, e su proposta del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, il conferimento dell'incarico di capo dipartimento per l'energia e il clima (Diec) alla dottoressa Rosaria Fausta Romano, dirigente di prima fascia dei ruoli del ministero. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. Su proposta del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari - continua la nota - il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina dell'Avvocato dello Stato, Pierluigi Umberto Di Palma, a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - Enac. Inoltre, vista la delibera del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, il Consiglio dei ministri è stato sentito in relazione alla proposta del Presidente Mario Draghi di promozione a Presidente di Sezione della Corte dei Consiglieri: Sonia Martelli, Maria Paola Marcia, Antonio Mezzera, Anna Luisa Carra, Chiara Bersani, Rossella Scerbo, Claudio Chiarenza, Maria Elisabetta Locci, Piero Carlo Floreani, Pasquale Daddabbo, Giuseppina Maio, Vincenzo Palomba, Marcovalerio Pozzato, Vito Tenore, Luigi Cirillo, Enrico Torri, Massimo Gagliardi, Bruno Domenico Tridico, Maria Teresa Polverino, Antonio Giuseppone, Alessandra Pomponio, Emanuela Pesel e Irene Thomaseth. (Com)