Usa: morto a 88 anni l'ex segretario alla Difesa Donald Rumsfeld

- L'ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Donald Rumsfeld, è morto all'età di 88 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia in una nota ripresa dai media Usa. Rumsfeld, capo del Pentagono durante l'amministrazione del presidente George W. Bush, ha guidato il dipartimento durante la guerra in Iraq e l'invasione dell'Afghanistan. L'ex segretario alla Difesa è morto "circondato dalla sua famiglia nel New Mexico", si legge nella dichiarazione. "È con profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa di Donald Rumsfeld, statista americano e marito devoto, padre, nonno e bisnonno", ha dichiarato la famiglia. "A 88 anni - si legge ancora nella nota - era circondato dalla famiglia nella sua amata Taos, nel New Mexico. La storia potrebbe ricordarlo per i suoi straordinari risultati in oltre sei decenni di servizio pubblico, ma coloro che lo hanno conosciuto meglio e le cui vite sono state cambiate per sempre di conseguenza, ricorderanno il suo amore incrollabile per sua moglie Joyce, per la sua famiglia, i suoi amici, e l'integrità che ha portato in una vita dedicata al paese”. (Nys)