Israele-Germania: presidente tedesco Steinmeier a Jaffa, combattere l'antisemitismo

- L'antisemitismo è “ancora nel mondo” ed è necessario “continuare a combatterlo ovunque alzi la sua odiosa testa”. È quanto dichiarato dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier a Jaffa, dove è giunto oggi come prima tappa della sua visita in Israele, che durerà fino al 2 luglio prossimo. Inoltre, Steinmeier ha evidenziando che per i tedeschi non dovrebbe “mai diventare un vuoto rituale” ricordare l'Olocausto, combattere l'antisemitismo ed essere al fianco di Israele. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il presidente tedesco ha, infine, avvertito che oggi gli ebrei vengono attaccati quasi ogni giorno per le strade della Germania e in tutto il mondo, “spesso semplicemente perché indossano una stella di David o una kippah”. (Geb)