Colombia: presidente Duque propone una legge anti-vandalismo e anti-sommossa (2)

- "La stragrande maggioranza delle proteste che abbiamo visto nel nostro paese sono state pacifiche. I vandali che distruggono infrastrutture, trasporti pubblici, dirottano autobus e hanno già mietuto vittime in molte strade devono essere chiamati per quello che sono: criminali", ha concluso. Le manifestazioni contro il governo Duque sono iniziate più di due mesi fa contro una riforma fiscale presentata dall'esecutivo e che è già stata ritirata. Secondo i dati ufficiali, almeno una ventina di persone sono morte nel quadro delle mobilitazioni, in cui si sono viste immagini di vandalismo e sommosse ed è stata denunciata una forte repressione da parte della polizia che ha portato la comunità internazionale a insistere sul rispetto dei diritti umani. (Vec)