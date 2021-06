© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il candidato sindaco Carlo Calenda incontra Confcommercio Roma. Roma, Sala Abbascià di Confcommercio, in piazza Gioacchino Belli 2. Evento trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di Confcommercio Roma. (ore 16)- Il candidato della coalizione di centrosinistra a Sindaco di Roma Roberto Gualtieri parteciperà, con il candidato Presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri, all’assemblea pubblica “Tor Marancia, un polmone verde per Roma”. L’incontro avrà luogo a via di Grotta Perfetta, fronte cancelli Afa 3. (Ore 17:30) (segue) (Rer)