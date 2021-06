© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Parte la nuova campagna di Legambiente, con il contributo di Conai e il patrocinio della Regione Lazio, sulla qualità della raccolta differenziata nei 24 comuni costieri del Lazio e la diffusione delle buone pratiche di conferimento rifiuti durante le attività balneari. Durante la conferenza stampa, insieme alla presentazione della Campagna, verrà presentato il Dossier Rifiuti Ostia (X Municipio di Roma), il primo dei 24 dossier che Legambiente pubblicherà durante l'estate su ogni località costiera. Saranno presenti Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente; Fabio Costarella, responsabile Progetti Speciali Conai; Maurizio Gubbiotti, presidente Ente Regionale RomaNatura, Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio; Elisabetta Studer, presidente del Circolo Legambiente Litorale Romano. Per tutta la mattinata, gli operatori di Legambiente, in spiaggia, dallo stand di Legambiente, coinvolgeranno grandi e piccoli in attività ludico-educative sull'economia circolare. Roma, chiosco "Mediterranea" di Capocotta, a Ostia (Roma) Via Litoranea, km 8, oppure in diretta sulla pagina Facebook di Legambiente Lazio. (Ore 12)- Confcommercio Roma ha organizzato un ciclo di confronti con i candidati a sindaco della Capitale. Nel primo incontro la dirigenza di Confcommercio Roma si confronterà sulle principali tematiche di interesse per le categorie rappresentate dall’associazione con il candidato di Azione, Carlo Calenda. Roma, Sala Abbascià di Confcommercio, in piazza Gioacchino Belli 2. Evento trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di Confcommercio Roma. (ore 16) (segue) (Rer)