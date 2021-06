Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Il candidato alla presidenza del municipio VIII per il centrosinistra Amedeo Ciaccheri inizia la campagna elettorale con il candidato sindaco Roberto Gualtieri al Parco di Tormarancia. Saranno presenti le forze politiche della coalizione progressista, la Giunta e i consiglieri le consigliere del Municipio VIII. Roma, ingresso del Parco di Tormarancia in via Grottaperfetta altezza incrocio via Via Giuseppe Casalinuovo. (ore 17:30)- Il consigliere capitolino Orlando Corsetti, insieme alle associazioni dei residenti di diversi quartieri, denuncerà nel corso di un'assemblea pubblica i numerosi atti di inciviltà urbana legati alla malamovida e ai bivacchi alcolici. Per questa ragione, all'incontro sono stati invitati il Prefetto e il Questore di Roma, il Comandante della Polizia Locale, la Sindaca di Roma Capitale dai quali i cittadini attendono doverose risposte. Aderiscono all'iniziativa le seguenti associazioni: Progetto Celio, Coordinamento Residenti Città Storica, Italia Nostra Roma, RQT Trieste-Somalia, Comitato Rione Monti, Comitato via Gregoriana, Vivere Trastevere, Comitato Emergenza Trastevere, Comitato Antimovida piazza Bologna, Comitato per il Decoro Urbano, Cittadinanzattiva Nomentano-Trieste, Cittadinanzattiva Flaminio, Comitato Città Giardino, Radicali Roma. Roma, piazza Bologna (ore 18) (Rer)