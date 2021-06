Venezuela: accademici contro vaccino sperimentale cubano Abdala, "non è sicuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rettori di sette università nazionali - Lingua, Storia, Medicina, Scienze Politiche e Sociali, Scienze Fisiche, Scienze Matematiche e Naturali, Scienze Economiche e Ingegneria e Habitat - hanno denunciato che l'uso del vaccino sperimentale cubano Abdalá senza previa approvazione da parte di alcuna istituzione sanitaria "Viola i principi etici più elementari, e viola un piano di vaccinazione che come si è insistito dovrebbe essere sviluppato con la consulenza di accademie, istituzioni specializzate ed esperti del settore, in collaborazione con l'Organizzazione Panamericana della Sanità (Paho)", hanno dichiarato, spiegando che il candidato vaccino cubano non ha la certificazione di nessuna organizzazione internazionale come l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Gli accademici hanno fatto notare che, trattandosi di un prodotto sperimentale, non dovrebbe essere iniettato ai cittadini in modo aleatorio, poiché non se ne conosce né l'efficacia contro la Sars-Cov-2 né la sua sicurezza sanitaria. (segue) (Vec)