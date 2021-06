Venezuela: accademici contro vaccino sperimentale cubano Abdala, "non è sicuro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uso di questo prodotto viola i protocolli bioetici universalmente accettati come il fatto di iniettarlo a piccoli gruppi di persone che hanno acconsentito e sono state informate sui possibili rischi, proseguono gli accademici, denunciando che, al contrario, il governo venezuelano ha affermato che è stato firmato un contratto per l'acquisizione di 12 milioni di dosi. Una decisione che, commentano, ignora i consigli di "accademie, istituzioni specializzate ed esperti del settore, in collaborazione con Paho. Infine, gli universitari ricordano che “la grave situazione della pandemia nel nostro Paese richiede un piano di vaccinazione di massa con prodotti di comprovata efficacia, come unica risorsa per fermare il gran numero di complicanze e decessi che la pandemia di Covid-19 sta attualmente causando. Dal 13 marzo 2020, data in cui è stato notificato il primo caso di Covid-19 nel Paese, si sono registrati 271.679 casi di malattia e 3.101 persone sono morte a causa del virus, di cui 683 appartenenti al personale sanitario. (Vec)