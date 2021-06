Brasile: Bolsonaro su scandalo vaccini, commissione d'inchiesta composta da banditi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è questa la prima polemica legata all'acquisto dei vaccini da parte del governo del Brasile. Martedì il ministero aveva annunciato la sospensione in via cautelare del contratto di fornitura del Covaxin, sviluppato dalla società farmaceutica indiana Bharat Biotech. L'accordo, mediato dalla società brasiliana Precisa medicamentos, è sotto stretta osservazione della magistratura: il governo avrebbe infatti acconsentito a pagare 15 dollari per ciascuna dose di vaccino, contro il prezzo stimato dall'industria produttrice, 1,34 dollari. Per la procura, un vantaggio sproporzionato per la "Precisa medicamentos" e un possibile danno erariale. Sentita l'avvocatura dello Stato, il ministero riferisce che "non vi sono irregolarità nel contratto" ma che, "per maggiore trasparenza", è stata decisa la sospensione e si è disposto un ulteriore controllo. (segue) (Brb)