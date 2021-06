Governo: da Cdm via libera a Rendiconto generale 2020 e assestamento bilancio 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso - aggiunge la nota - le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento determinano una variazione positiva del saldo netto da finanziare di circa 1.300 milioni di euro in termini di competenza e sono sostanzialmente neutrali in termini di cassa. Complessivamente, le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento - tenuto conto di quanto già scontato nei quadri tendenziali di finanza pubblica in sede di Def, della natura delle voci di bilancio interessate e delle regole e criteri contabili che presiedono alla compilazione del conto economico - sono neutrali sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. (Com)