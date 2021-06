Usa-Germania: ministro Finanze Scholz a Washington da oggi al 3 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz è giunto oggi in visita a Washington dove si tratterrà fino al 3 luglio prossimo, per incontrare la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen. Secondo il portale per l'informazione “Finanzen.net”, i colloqui si concentreranno sulla tassazione minima globale per le grandi imprese internazionali. Rimane, invece, da chiarire se Scholz, candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) per le elezioni del Bundestag del 26 settembre, incontrerà la vicepresidente degli Usa, Kamala Harris. Il G7 ha recentemente concordato su una tassa minima del 15 per le grandi imprese mondiali. Gli Stati parte del gruppo hanno, inoltre convenuto che, in futuro, tali aziende dovrebbero versare le imposte dove realizzano il proprio fatturato. La visita di Scholz a Washington fa seguito a quelle di due sue colleghi del governo tedesco: il ministro dell'Economia e dell'Energia Peter Altmaier, dal 23 al 26 giugno, e la ministra della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, nella stessa giornata di oggi. La cancelliera Angela Merkel incontrerà il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alla Casa Bianca il 15 luglio prossimo. (Geb)