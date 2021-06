M5s: Taverna, consentire a iscritti di esprimersi su progetto Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io, che nel M5S ci sono da sempre, lo conosco profondamente. Ne ho combattuto tutte le battaglie, festeggiato tutti i risultati raggiunti tra mille difficoltà, ma conosco anche quanti e quali limiti e storture presenta. È proprio per superare questi limiti e queste storture che si è ritenuto necessario attribuire a Giuseppe Conte, le cui capacità sono state sempre riconosciute in ogni sede, il complicato e oneroso compito di operare un radicale rinnovamento". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento cinque stelle, Paola Taverna. "Un rinnovamento da sancire in un progetto innovativo - continua la parlamentare - per rendere il Movimento una forza moderna, democratica, inclusiva ed efficiente. Capace di realizzare una visione ben chiara di società e di futuro. Un progetto pronto, che doveva solo essere votato. E allora credo che sia doveroso consentire ai nostri iscritti di esprimersi su questo progetto e quindi sul futuro del Movimento. La democrazia diretta è un principio fondamentale, che non è sufficiente affermare o brandire, ma di cui deve essere garantito un esercizio reale e pieno. Il futuro del Movimento deve essere deciso dal Movimento!".(Rin)