Usa: Trump al confine con Messico, il nostro Paese è malato

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che gli Usa sono oggi “un paese malato”. L’ex inquilino della Casa Bianca si è espresso in questi termini in un incontro con repubblicani in Texas, dove si trova per una visita al confine meridionale con il Messico. "Abbiamo un Paese malato per molti aspetti: malato nelle elezioni e malato sul confine. E se non si hanno buone elezioni ed un confine forte non si ha un Paese". Il riferimento è alle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020, durante le quali - secondo Trump – l’attuale presidente Joe Biden avrebbe trionfato grazie ad una massiccia dose di brogli. "Andremo al confine, ma alla parte vera del confine, dove ci sono i problemi veri, non quella dove vai e non vedi nessuno", ha aggiunto Trump in riferimento alla recente visita della vicepresidente Kamala Harris a El Paso, sempre in Texas. Harris - incaricata dal presidente Joe Biden di guidare gli sforzi diplomatici per arginare il flusso di migranti in arrivo al confine meridionale – è stata accompagnata dal segretario alla Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas.(Nys)