Migranti: Guardia Costiera su naufragio Lampedusa, immediati interventi di soccorso

- In merito a quanto affermato dalla Ong Sea Watch circa la comunicazione ascoltata dall’aereo “Sea Bird” tra un motopesca e la Guardia Costiera, relativa ad un barcone in difficoltà a largo di Lampedusa, si dichiara che: nella serata del 29 giugno è pervenuta alla Guardia Costiera la segnalazione da parte di un motopesca della presenza di un barcone in difficoltà con circa 50 persone a bordo in area di responsabilità Sar italiana. Sul posto sono intervenuti i mezzi navali della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che hanno tratto in salvo tutti i migranti. Non vi è alcuna correlazione tra il predetto soccorso e l’evento Sar avvenuto nelle prime ore della giornata odierna, in cui sono stati tratti in salvo 46 migranti (vds comunicato in allegato). A partire dalla serata di ieri, sono state tre le segnalazioni di unità in difficoltà pervenute da motopesca in transito in area Sar italiana. Dalle predette segnalazioni sono scaturiti i dovuti e immediati interventi dei mezzi di soccorso presenti in area sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Palermo.(Com)