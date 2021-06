Colombia: presidente Duque propone una legge anti-vandalismo e anti-sommossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha proposto al parlamento di elaborare una legge anti-vandalismo e anti-sommossa. L'obiettivo della normativa, che arriva dopo alcuni mesi di violente proteste di piazza contro il governo, ha come obiettivo evitare l'impunità per le frange più volente dei manifestanti. Lo riferisce il quotidiano "El Tiempo". "Chi promuove queste pratiche non può rimanere impune per la violazione dei diritti dei colombiani", ha affermato il presidente in una cerimonia presso un dipartimento di polizia. Per il capo dello stato in Colombia deve esserci una discussione "chiara e responsabile" affinché i cittadini possano distinguere tra "cosa è e dovrebbe essere la protesta pacifica". In questo contesto, ha sottolineato che vandalismo, sommosse e terrorismo urbano sono "i principali nemici" della protesta pacifica. (segue) (Vec)