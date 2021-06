Usa: governo annuncia fondi da 600 milioni di euro per sostenere produzione di vaccini in Sudafrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio statunitense cade a poco più di una settimana di distanza da quello della Banca mondiale, che lo scorso 22 giugno ha annunciato una collaborazione con l'Unione africana al fine di accelerare le vaccinazioni contro il Covid-19 in Africa ed immunizzare fino a 400 milioni di persone nel continente, aumentando così gli sforzi per vaccinare il 60 per cento dei suoi abitanti entro il 2022. In un comunicato congiunto, le due istituzioni hanno precisato che il loro accordo fornirà le risorse necessarie all'iniziativa dell'Africa Vaccine Acquisition Task Team (Avatt), consentendo in questo modo ai Paesi di acquistare e distribuire un maggior numero di dosi vaccinali. L'iniziativa, hanno spiegato, integrerà gli sforzi già in corso dal programma di condivisione dei vaccini Covax, co-gestito dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Secondo quanto dichiarato ieri da un funzionario Oms, più della metà dei Paesi più poveri che ricevono dosi tramite Covax non ha ad oggi sufficienti forniture per continuare nella campagna vaccinale. "La Banca mondiale è molto lieta di sostenere i Paesi africani attraverso questa partnership con l'Unione africana per fornire rapidamente centinaia di milioni di dosi", ha dichiarato il presidente della Banca mondiale, David Malpass, conscio del "bisogno urgente di molti Paesi di accedere a "più percorsi per l'acquisizione di vaccini che soddisfino le loro esigenze e abbiano programmi di consegna anticipati". Se non sono al momento noti i dettagli sul costo dell'iniziativa, le autorità hanno spiegato che i fondi stanziati proverranno dai 12 miliardi di dollari che la Banca mondiale ha messo a disposizione per il finanziamento e la distribuzione dei vaccini. La Bm ha detto che prevede di sostenere gli sforzi di vaccinazione in 50 paesi, due terzi dei quali in Africa, entro la fine di giugno. (segue) (Res)