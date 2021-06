G20: ministro Economia Franco fiducioso in accordo su tassa minima globale a Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, è fiducioso che i Paesi del G20 “raggiungeranno un accordo” sulla tassa minima globale per le società internazionali alla riunione che terranno a Venezia il 9 e 10 luglio. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”, Franco ha poi affermato che tutti gli Stati parte del G20, compresa la Cina, sono consapevoli dell'opportunità che nessuno dovrebbe perdere sulla tassa minima globale. In particolare, il titolare di Via XX Settembre ha evidenziato: “Nessun Paese vuole essere quello che blocca un accordo globale”. La Cina ha mostrato un “approccio costruttivo e aperto”. Il ministro dell'Economia e delle Finanze si è quindi detto fiducioso che “troveremo una soluzione ai problemi che ci attendono” alla riunione del G20 di Venezia, nel quadro della presidenza di turno italiana del gruppo. In merito alla tassa minima globale sulle imprese internazionali, Franco non vede divisioni nemmeno nell'Ue, sebbene Stati membri come Malta e Irlanda abbiano finora beneficiato di imposte societarie estremamente basse. “Non vedo il rischio di perdere entrate fiscali perché stiamo passando dalle tasse nazionali ai nuovi pilastri globali”, ha infine affermato il ministro dell'Economia e delle Finanze. (Geb)