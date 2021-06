© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta "+BusXRoma". Presenti l'Amministratore unico di Atac Giovanni Mottura e il vice sindaco con delega alla Città in movimento Pietro Calabrese. Roma, via Ostiense - lato parco Schuster (ore 10)- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla Cerimonia di apertura degli Smart Games 2.1 di Special Olympics Italia. Diretta streaming sulla pagina Facebook Special Olympics Italia. (ore 20)- Assemblea capitolina: tra gli atti all'ordine del giorno l'approvazione del piano economico e finanziario per la gestione dei rifiuti; la delibera per il calcolo della tariffa sui rifiuti (Tari); un provvedimento di autotutela per la revoca dell'interesse pubblico sul progetto del nuovo stadio in località Tor Di Valle; il regolamento per le concessioni degli immobili del patrimonio indisponibile capitolino. Aula Giulio Cesare del Campidoglio (ore 14) (segue) (Rer)