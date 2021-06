© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa alla cerimonia di consegna dei diplomi per l'avviamento al lavoro dei 23 ragazzi che hanno concluso con successo il primo biennio formativo dell'ITS Meccatronico del Lazio. Partecipano Carlo Bonomi, Presidente Confindustria, Maurizio Stirpe, Presidente dell'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio, Antonio Pompeo, Presidente Provincia Frosinone e Ignazio Portelli, Prefetto di Frosinone. L'evento si svolge presso la sede di Unindustria Frosinone, in via del Plebiscito 15, a Frosinone. (ore 16:30) (segue) (Rer)