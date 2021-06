Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Cerimonia di consegna dei diplomi per l’avviamento al lavoro dei 23 ragazzi che hanno concluso con successo il primo biennio formativo dell’ITS Meccatronico del Lazio. Un primo traguardo estremamente importante, nonostante gli enormi problemi determinati dalla pandemia Covid19, ma che rappresenta soltanto un inizio per il percorso formativo intrapreso dall’Istituto Tecnico Superiore (ITS) Meccatronico del Lazio. Prenderanno parte alla cerimonia di consegna dei diplomi Maurizio Stirpe, Presidente Fondazione ITS Meccatronico del Lazio; Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio; Antonio Pompeo, Presidente Provincia Frosinone; Ignazio Portelli, Prefetto di Frosinone. Chiude la consegna dei diplomi Carlo Bonomi, Presidente Confindustria. Modera i lavori Claudio Tucci de “Il Sole 24 Ore”. Frosinone, sede di Unindustria Frosinone, via del Plebiscito 15. (ore 16:30)- Inaugurazione della mostra dei progetti del concorso di progettazione dedicato al Borghetto degli artisti di via Paolo Caselli a Testaccio. Interverranno: Antonio D'Andrea, Preside Facoltà Ingegneria Sapienza; Andrea Iacovelli, Consigliere Ordine Architetti Roma; Cecilia Chiara Cuccaro, Direttore Tecnico Municipio I; Orazio Carpenzano, Preside Architettura Sapienza; Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma I Centro e Luca Montuori, assessore all'Urbanistica Roma Capitale. Roma, Chiostro della facoltà di Ingegneria Università la Sapienza, via Eudossiana 18 (ore 17) (segue) (Rer)