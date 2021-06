Imprese: Fim Cisl, ipotesi accordo Leonardo è modello per mondo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ipotesi di accordo sancita in Leonardo dal voto dei lavoratori può "consentire un avanzamento complessivo della contrattazione in tutto il mondo del lavoro, a partire dai metalmeccanici garantendo risposte ai cambiamenti tecnologici e organizzativi che sono in atto in tutti i luoghi di lavoro, garantendo occupabilità ed occupazione, in un corretto equilibrio tra i tempi di vita e di lavoro, nel rispetto delle tutele e dei diritti accompagnati da un salario che risponda il più possibile alle necessità delle persone". Lo afferma il segretario nazionale di Fim Cisl, Michele Zanocco. Venerdì 25 giugno si sono concluse le operazioni di voto per la consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori dell'azienda Leonardo relativamente all'ipotesi di accordo di secondo livello sottoscritto il 21 maggio scorso. "I dati registrati vedono 12.953 votanti sugli 18.501 presenti ed un consenso che supera il 92 per cento", osserva in una nota Zanocco secondo cui è stata trovata "un'intesa articolata e complessa che ha visto il sindacato acquisire nuovi diritti e tutele per le lavoratrici ed i lavoratori a cui si aggiunge un importante incremento salariale sia nella sua parte fissa che variabile". Fim Cisl ritiene, poi, che "che questa intesa possa consentire un avanzamento complessivo della contrattazione in tutto il mondo del lavoro, a partire dai metalmeccanici garantendo risposte ai cambiamenti tecnologici e organizzativi che sono in atto in tutti i luoghi di lavoro, garantendo occupabilità ed occupazione, in un corretto equilibrio tra i tempi di vita e di lavoro, nel rispetto delle tutele e dei diritti accompagnati da un salario che risponda il più possibile alle necessità delle persone". (Com)