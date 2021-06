Usa: assalto al Congresso, Camera approva istituzione comitato ristretto per indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato a favore della creazione di un comitato ristretto dedicato alle indagini sull'insurrezione del 6 gennaio, durante la quale un gruppo di sostenitori dell'ex presidente Donald Trump ha assaltato il Campidoglio degli Stati Uniti per interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso. Lo scrive la stampa Usa, rimarcando che il voto odierno apre la strada a quella che probabilmente diventerà una lotta tra i due partiti per stabilire la verità sui fatti del violento attacco al Campidoglio. I legislatori della camera bassa del Congresso hanno votato in gran parte lungo le linee del partito, 222 a favore e 190 contro, con solo due repubblicani che si sono uniti a tutti i democratici a sostegno del nuovo comitato. (segue) (Nys)