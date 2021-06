Usa: assalto al Congresso, Camera approva istituzione comitato ristretto per indagini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Democratici della Camera hanno deciso di andare avanti nell'istituzione di un comitato ristretto come alternativa alla creazione di una commissione bipartisan indipendente, bloccata dai repubblicani il mese scorso. Solo 35 repubblicani alla Camera e sette al Senato si sono schierati a favore della commissione, mentre il resto del partito conservatore ha sostenuto che non era necessario, schierandosi sulla linea dettata dall'ex presidente Trump. A seguito degli scontri, durante i quali hanno perso la vita cinque persone, l'ex presidente è stato sottoposto a impeachment dalla Camera, ma l'iniziativa si è risolta in un nulla di fatto per l'opposizione, decisiva, del Senato. (Nys)