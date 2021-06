Cile: disoccupazione scende di 1,2 punti e si attesta al 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disoccupazione in Cile è scesa di 1,2 punti percentuali nel trimestre marzo-maggio, attestandosi al 10 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ine) in un rapporto diffuso mercoledì 30 giugno. Il dato, si legge nel documento dell'Ine, "è il risultato di un incremento del numero di occupati del +7,9 per cento superiore a quello della forza lavoro, del 6,5 per cento". Parallelamente il numero dei disoccupati ha registrato una diminuzione del 4,6 per cento. Il tasso di disoccupazione, afferma l'Ine, è superiore tra le donne, con un 10,3 per cento, mentre tra gli uomini è del 9,8 per cento. I settori che hanno inciso maggiormente nella ripresa dell'occupazione sono quelli della costruzione (+24,5 per cento), il commercio (+7,4 per cento) e l'industria manifatturiera (+8,5 per cento).(Abu)