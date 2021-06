Difesa: Guerini al Casd per conferenza su ricerca e sanità militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso Palazzo Salviati si è svolta questa mattina, alla presenza del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, la conferenza scientifica su “Ricerca e sanità militare: disruptive technology anti covid-19 dalla diagnostica precoce alla sicurezza degli ambienti”. Secondo quanto riferisce una nota, il ministro, nel suo intervento, ha ricordato come, sin da inizio emergenza sanitaria, “tutte le Forze armate si sono messe in campo con grande impegno, disponibilità e generosità per aiutare il Paese nello sforzo collettivo che stava realizzando per fronteggiare l’emergenza. Credo – ha continuato il ministro - che il lavoro delle Forze Armate e del mondo militare si sia percepito sin da inizio emergenza. Non solo come ministro della Difesa ma anche come cittadino di una delle zone più colpite dall’emergenza Covid, ringrazio le Forze armate per il lavoro svolto e, in particolare, ringrazio il Comandante del Coi, generale Portolano, per lo splendido lavoro svolto garantendo nel contempo l’operatività delle nostre articolazioni non solo negli scenari operativi dove siamo impegnati ma investendo, allo stesso tempo, sullo sforzo compiuto per contribuire alla lotta che il Paese stava svolgendo nei confronti dell’emergenza al Covid”. (segue) (Com)