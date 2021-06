Difesa: Guerini al Casd per conferenza su ricerca e sanità militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei suoi interventi, in apertura e chiusura dei lavori, il generale di corpo d'armata Carmine Masiello, sottocapo di Stato maggiore della Difesa, ha sottolineato come “l’evento odierno rappresenti un’ulteriore conferma della convergenza tra la società civile ed il mondo militare nel campo della ricerca e dell’innovazione nel settore sanitario. Questo approccio è ancora più determinante oggi, ove il fare squadra assume priorità assoluta dinanzi a scenari sempre più complessi”. “Emerge, quindi, – ha sottolineato il generale - la necessità di pensare in modo strutturato e sinergico, in ottica di sistema Paese, attraverso iniziative efficaci e coordinate, capaci di far fronte in modo sistemico al “bisogno di previsione”, consapevoli che la prospettiva dell'anticipazione è interdisciplinare e si fonda sul superamento di egoismi settoriali, oramai obsoleti e condannati dalla storia. Si impone, pertanto, l’esigenza di fare rete e di mettere a sistema le migliori risorse che il mondo militare, civile, industriale, dell’università e della ricerca hanno a disposizione, investendo sulla formazione, sulle competenze e sulla condivisione di idee”. (segue) (Com)