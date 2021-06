Difesa: Guerini al Casd per conferenza su ricerca e sanità militare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza, moderata dal Giuseppe Fioroni, consigliere del ministro della Difesa per la sanità militare, ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti militari quali l’ammiraglio di divisione Giacinto Ottaviani, nuovo presidente del Casd, il tenete generale Nicola Sebastiani, ispettore generale della sanità, il brigadiere generale Claudio Zanotto, supervisore farmaceutico della Difesa c/o Igesan e il brigadiere generale Florigio Lista, capo Dipartimento scientifico del Policlinico militare Celio. In particolare sono stati esposti i risultati delle sperimentazioni, condotte dal dipartimento Scientifico del Policlinico militare del Celio, sulle seguenti disruptive technology: la luce bianca della Biovitae con azione antivirale quale dispositivo led efficace nel controllo dell’infezione da SarsCoV2; la pittura Airlite come superfice attiva; la soluzione disinfettante Bioakt quale dispositivo medico-chirurgico per la sanificazione. Tutti i prodotti presentati, sono il frutto di tecnologia e sperimentazione italiana per un nuovo modo di combattere la pandemia, garantire la sicurezza degli ambienti e preservare la salute dell’uomo. (segue) (Com)