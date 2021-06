Parità di genere: Bonetti, elemento essenziale per promuovere la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parità di genere è un elemento essenziale per promuovere la democrazia. Lo ha detto la ministra delle Pari opportunità, Elena Bonetti, a Parigi dopo aver partecipato alla cerimonia di apertura del Forum Generation Equality. Un concetto, ha spiegato la ministra in un punto stampa tenuto all'ambasciata di Parigi, ricordato anche dalla vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, mentre il presidente Emmanuel Macron ha "individuato un impegno dal quale non ci si può sottrarre per promuovere concretamente attraverso l'assunzione di impegni concreti la parità di genere". "Ci sono diverse azioni - ha continuato la ministra -. Certamente c'è il tema di rimuovere ogni forma di disparità che è all'origine anche della violenza maschile contro le donne, ma più compiutamente la promozione di una piena e compiuta parità in tutti i nostri luoghi sociali: il mondo del lavoro, il mondo dell'educazione". Secondo la ministra "c'è un tema enorme che sta emergendo a livello internazionale" riguardante l'"accesso all'istruzione per le ragazze in tutte le parti del mondo anche a seguito della pandemia". (segue) (Frp)