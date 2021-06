Parità di genere: Bonetti, elemento essenziale per promuovere la democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo si aggiunge poi "un tema molto significativo nel mondo del lavoro e nell'esercizio della leadership femminile", ha detto Bonetti. "L'Italia, in particolare con questo governo, sta scegliendo e agendo nell'avviare un processo per il raggiungimento della piena parità di genere e per compiere quindi quella scelta democratica che ci è stata consegnata dalle madri e dai padri costituenti che è alla base, all'origine anche della nostra costituzione", ha detto la ministra. Bonetti ha poi ricordato che "la prima strategia" italiana per la parità di genere attualmente in cantiere "darà indicazioni e impegni precisi nella direzione di aumentare la quantità e la qualità delle donne nel mondo del lavoro". (Frp)