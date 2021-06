Expo: Camilli (Unindustria), con Giubileo rilancio e traino per Roma e Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I grandi eventi hanno sempre rappresentato un'occasione di rilancio e siamo convinti che l'Expo 2030, insieme al Giubileo, possa essere un traino fortissimo per la nostra città e per la nostra Regione". Lo ha detto il presidente di Unindustria Angelo Camilli intervenuto al Tg3 Lazio. "Tutti i candidati sindaco hanno condiviso il nostro progetto -, ha spiegato Camilli, - aggiungendo che lo ha fatto anche "il presidente Draghi, perché si tratta della candidatura, non di una città, ma di un Paese". (Rer)