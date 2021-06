Sanità: Scurati (Lega), anziché attaccare Regione Lombardia per carenza medici, Pd tiri la giacca a Speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale della Lega, Silvia Scurati, in una nota replica alle considerazioni espresse sulla mancanza dei medici di base da parte di alcuni consiglieri regionali del Partito democratico e di alcuni sindaci del sud-ovest milanese: "Forse i colleghi del Pd non hanno adeguatamente informato i propri sindaci che il tema legato all'annosa carenza dei medici di base coinvolge in maniera drammatica moltissime regioni del Paese e ovviamente anche la Lombardia, che da sola raggiunge la quota di dieci milioni di abitanti". "Additare come un ritornello stanco la gestione sanitaria di Regione Lombardia anche per la carenza dei medici di base - prosegue Scurati - è un po' come vivere su Marte senza rendersene conto e senza dunque sapere cosa dovrebbe fare il ministro Speranza per sbloccare la situazione. Tagli enormi al comparto sanitario negli ultimi anni nei confronti della Lombardia, che invece ha sempre continuato a curare milioni di persone provenienti da ogni luogo, tagli alle borse di studio, limiti ai tirocinanti, innumerevoli difficoltà per chi vuole diventare mmg, compreso il numero chiuso, e via di questo passo sono tutti i limiti della gestione nazionale ingessata su questo fronte". "Invece di tentare ancora una volta di incolpare la Lombardia che farà pienamente la sua parte per quanto di propria competenza, quelli che latitano sono proprio coloro che a livello nazionale dovrebbero tirare la giacca al ministro Speranza", conclude Scurati. (Com)