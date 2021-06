Camera: D'Uva (M5s), con taglio parlamentari riduzione annuale spesa di 54 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il taglio dei parlamentari ci sarà una riduzione annuale della spesa della Camera dei deputati pari a 54 milioni di euro circa. Questa cifra, senza dubbio, dimostra che la riduzione non era solo uno slogan: è la migliore risposta a chi si opponeva alla riforma sostenendo che ci sarebbe stato un risparmio irrisorio. Le risorse risparmiate saranno impiegate nell'interesse dei cittadini, soprattutto dei più deboli. A queste si aggiungono, anche, le somme restituite dalla Camera al bilancio dello Stato che, per l'anno 2021, ammontano a 35 milioni di euro per un valore complessivo, dal 2013 ad oggi, di 500 milioni di euro". A dichiararlo è il deputato Questore del Movimento cinque stelle, Francesco D'Uva. "Questo pomeriggio, in occasione dell'Ufficio di presidenza, - spiega il parlamentare in una nota - è stato sottoposto ad approvazione il bilancio di previsione per il 2021, unitamente al bilancio triennale 2021-2023. E proprio nella nota di variazione al bilancio pluriennale 2021-2023 è stato calcolato ed indicato l'ammontare complessivo delle somme che, ogni anno, saranno risparmiate grazie alla riforma costituzionale approvata nel settembre 2019". L'esponente del M5s conclude: "Ho sempre sottolineato che il taglio dei parlamentari è stata una riforma popolare, non populista, in cui a vincere sono stati i cittadini. Abbiamo ancora tante battaglie da condurre: andiamo avanti con determinazione, uniti più che mai".(Com)