Usa: governo annuncia fondi da 600 milioni di euro per sostenere produzione di vaccini in Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti finanzierà con 600 milioni di euro la compagnia farmaceutica Aspen Pharmacare Holdings., produttore locale del vaccino Johnson & Johnson con sede in Sudafrica, per espandere la capacità di produzione locale di vaccini. Lo riferisce in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, precisando che i fondi saranno stanziati dalla Us International Development Finance Corporation (Dfc) e che per fornire supporto finanziario l'organismo sta collaborando con la tedesca Deg, la francese Proparco e con l'International Finance Corporation (Ifc). Il pacchetto contribuirà ad aumentare la capacità di supportare gli sforzi di Aspen per produrre vaccini contro il Covid-19 con un'autorizzazione di regolamentazione rigorosa e/o quella per l'uso di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), incluso per il vaccino di Johnson & Johnson. I vaccini saranno distribuiti principalmente per mezzo dell'Unione africana, del governo sudafricano e del meccanismo multilaterale Covax. Questo sforzo, scrive ancora Washington, supporta l'obiettivo dell'amministrazione statunitense di scalare le difficoltà nella produzione di vaccini, investire nell'ingegnosità e nella resilienza africane e aiutare la comunità globale a sconfiggere questa pandemia di Covid-19. Il Sudafrica è dall'inizio della pandemia è il Paese più colpito dalle infezioni e ad oggi ha vaccinato circa 2 milioni di persone, l'1,8 per cento della sua popolazione, in quello che è uno dei tassi vaccinali più bassi al mondo. La battuta d'arresto nella campagna vaccinale del Sudafrica è coincisa anche con il blocco delle consegne del produttore Aspen Pharmacare, costretto a distruggere 2 milioni di dosi a causa della contaminazione in uno stabilimento a Baltimora, nel Maryland statunitense. In seguito all'incidente, J&J si è impegnata ad inviare 2 milioni di dosi sostitutive al Sudafrica. (segue) (Res)