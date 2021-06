Usa: governo annuncia fondi da 600 milioni di euro per sostenere produzione di vaccini in Sudafrica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le iniziative arrivano nel quadro della carenze di forniture provocate in parte da ritardi nella produzione e da interruzioni delle forniture indiane, mentre una terza ondata di infezioni sta colpendo diversi Paesi dell'Africa, Sudafrica in testa. Sono annunci che cadono anche dopo una forte presa di posizione del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, che di recente ha duramente criticato quello che ha definito come il rifiuto "egoistico e ingiusto" di concedere deroghe ai brevetti di emergenza sui vaccini contro il Covid-19. La Banca mondiale si è infatti schierata insieme all'industria farmaceutica e ai governi di Germania e Svizzera contro la sospensione dei brevetti per i vaccini, ritenendo che la misura soffocherebbe l'innovazione ed inciderebbe ulteriormente sulla già limitata fornitura di vaccini per la scarsa capacità produttiva. "Stiamo affrontando un'emergenza che sta colpendo tutto il mondo (...) e alcuni Paesi si rifiutano di derogare a questa disposizione", ha detto Ramaphosa intervenendo nella sessione virtuale di apertura del Qatar Economic Forum, un giorno dopo che il Sudafrica ha registrato 13 mila nuovi casi in una terza ondata di Covid-19. "È egoista, e del tutto ingiusto", ha dichiarato il capo dello Stato , sottolineando che "tutto quello che chiediamo è un periodo di tre anni per consentire ai Paesi che ne hanno la capacità di poter produrre i vaccini", e ribadendo che "nessuno è al sicuro in nessuna parte del mondo senza che tutti siano al sicuro". La richiesta di sospendere i brevetti, derogando all'accordo dell'Omc sulla proprietà intellettuale, era stata sostenuta ampiamente da Sudafrica e India ma pur avendo ricevuto il sostegno di principio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e del presidente francese Emmanuel Macron non è riuscita a raccogliere l'unanimità. (Res)