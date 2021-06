© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione del percorso professionale per diventare specializzato nel settore olivicolo - oleario: l'Evologo. Un progetto che nasce da un'intuizione di Unaprol e Coldiretti Lazio, in collaborazione con la Fondazione Evoo School e la Fondazione ITS Agroalimentare, che ha raccolto anche il plauso della Regione Lazio. All'evento, moderato dal Direttore Unaprol e AD Fondazione Evooschool, Nicola Di Noia, sarà presente anche l'assessore regionale all'Istruzione, Claudio Di Berardino, insieme al Presidente Unaprol e Coldiretti Lazio, David Granieri e al direttore ITS Agroalimentare, Eugenio Stelliferi e lo chef, Rossano Boscolo. A parlare degli aspetti organizzativi del corso anche la responsabile didattica ITS Agroalimentare, Laura Castellani, il Presidente Agrotecnici e vice presidente Evooschool, Roberto Orlandi, il Dirigente scolastico ITA Garibaldi, Andrea Pontarelli e il direttore di Coldiretti Lazio, Sara Paraluppi. Roma, spazi Garum - Bilioteca e Museo della Cucina in Via dei Cerchi, 87 (ore 10:30)- Riapertura del centro anziani di Trastevere. Partecipano: Sabrina Alfonsi, presidente Municipio Roma I Centro; Emiliano Monteverde, assessore alle Politiche Sociali Municipio Roma I Centro; Massimiliano Monnanni, presidente Asilo Savoia; Antonio Vannisanti, direttore Asilo Savoia. Roma Centro Anziani Trastevere di Viale di Trastevere 143b (ore 11) (segue) (Rer)