Brasile: Bolsonaro su scandalo vaccini, commissione d'inchiesta composta da banditi

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha affermato che la Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) aperta dal Senato per fare luce su presunte inadempienze del governo nella gestione della pandemia non riuscirà a toglierlo dal suo posto. "Non possono colpirci. Non sarà con le bugie o con una Cpi composta da 7 banditi, che ci cacceranno da qui. Abbiamo una missione davanti a noi, guidare il destino della nostra nazione e garantire il benessere e il progresso del nostro popolo", ha affermato il presidente nel corso del suo intervento a un evento pubblico in Mato Grosso do Sul. La dura presa di posizione del capo dello stato arriva dopo che i componenti della Cpi hanno annunciato che si occuperanno dei casi di presunte irregolarità e corruzione nella fornitura di vaccini emerse nelle ultime settimane. (segue) (Brb)