Brasile: Bolsonaro su scandalo vaccini, commissione d'inchiesta composta da banditi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più sfumata, ma sempre d'attualità, la vicenda che ha portato l'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) a non concedere l'uso in emergenza del vaccino sviluppato dalla cinese CanSino. Le autorità farmaceutiche ricordano che la domanda era stata avviata il 19 maggio dalla Belcher Farmaceutica e dall'Instituto Vital Brazil, società cui la Cansino aveva successivamente revocato il titolo di legale rappresentante. Anvisa fa notare che "il disallineamento" tra la società produttrice e il titolare della domanda renderebbe difficile attribuire responsabilità "su qualità, sicurezza e affidabilità" del prodotto da autorizzare all'uso nel Paese. La decisione non chiude però del tutto le porte a "Convidicia" della farmaceutica cinese: Anvisa ha infatti chiarito che un'altra società potrà presentare la richiesta in qualsiasi momento. (Brb)