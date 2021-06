Italia-Lituania: a Vilnius tavola rotonda su energie rinnovabili e opportunità di cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale Manlio di Stefano, insieme alla vice ministra per l’Energia lituana Daiva Garbaliauskaite, ha aperto oggi una tavola rotonda sulle energie rinnovabili e le opportunità di collaborazione tra aziende e istituzioni italiane e lituane che possono essere stabilite nel quadro del “Green Deal” promosso e in parte finanziato dalla Commissione europea. L’iniziativa, come riferisce una nota, è stata organizzata nel quadro del III Business Forum italolituano, che proseguirà in presenza il prossimo mese di novembre, dall’ambasciata d’Italia a Vilnius, l’Agenzia per il commercio estero Ice/Ita di Varsavia, la Camera di commercio italo-lituana, Enterprise Lituania e la Confederazione degli industriali di Lituania. Tra i settori discussi le possibili applicazioni delle tecnologie per l’uso dell’idrogeno, il settore dei trasporti (cui è stato dedicato un evento specifico lo scorso 21 giugno), lo sviluppo della generazione eolica e solare, le batterie e gli investimenti connessi. All’evento hanno partecipato qualificati operatori sia italiani (Saipem, gruppo Gavazzi) che lituani (Ignitis/Litgrid, gruppo Modus), oltre ai rappresentanti regionale della Banca europea per gli investimenti (Bei), della Fondazione Bruno Kessler di Trento e delle istituzioni che lo hanno organizzato. (Com)