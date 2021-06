Messico: Lopez Obrador presenta il "chi è chi della bugia", contro la disinformazione dei media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha presentato ufficialmente la sezione speciale della sua tradizionale conferenza stampa quotidiana dedicata a smontare "le notizie false". La rubrica, messa in agenda ogni mercoledì, sarà condotta da Ana Elizabeth Garcia Vilchis, giovane senza incarichi diretti di governo ma che si è già segnalata sulla rete per alcune sue segnalazioni contro la disinformazione. Il "chi è chi della bugia", questo il nome della rubrica, "sarà una piazza pubblica nella quale si discuterò liberamente sull'informazione che i media pubblicano quotidianamente", ha detto Garcia Vilchis secondo cui, "dinanzi all'uso doloso e negligente dell'informazione, la risposta della Repubblica non sarà mai in nessun modo quella di perseguitare o censurare giornalisti e media". L'appuntamento, ha precisato, servirà piuttosto a "informare con la verità il popolo" perché possa formarsi un criterio equilibrato. (segue) (Brb)