Centrosinistra: Sala, dobbiamo formare blocco stabile dal quaranta per cento

- "Dobbiamo metterci in testa che qui dobbiamo formare un blocco dal quaranta per cento". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il confronto con il leader di Azione Carlo Calenda, parlando della prospettiva di un'alleanza riformista. Un quaranta per cento "però - ha ammonito Sala - che sia stabile, non da una volta e poi si scivola indietro". "Per far ciò servono più forze", ha proseguito il sindaco, esortando: "Andiamo al di là dei personalismi, quello che noi concordiamo è che il Pd serve - ci mancherebbe altro - poi servono un'area riformista e un'area verde. Sicuramente almeno quello". "C'è molto da fare. Io mi candido per fare il sindaco. Spero di vincere, spero di essere protagonista nella politica italiana da sindaco di Milano. Ma il sindaco di Milano e il sindaco di Roma sono due autorità politiche", ha detto Sala, aggiungendo: "Io penso che la sinistra nei prossimi anni si deve occupare di tante cose, certamente deve presidiare la questione del lavoro. Questo è il tema fondamentale". E rispetto alle amministrative a Roma e Milano, il sindaco del capoluogo lombardo ha osservato: "Le elezioni milanesi sono importanti anche per vedere se questa nuova composizione è ambiziosa. Credo che le elezioni di Roma saranno quelle guardate con maggior interesse, ma quelle di Milano sono un laboratorio politico". (Rem)