Recovery: Amato, bene che politiche monetaria e fiscale siano leve utilizzabili a livello europeo

- Il Next Generation Eu, sia esso una tantum o destinato a diventare istituto di politica fiscale permanente a livello europeo, consente di avere una politica fiscale e monetarie in grado di dividersi i compiti in maniera espansiva. Così Giuliano Amato, vicepresidente della Corte costituzionale, intervenuto oggi al webinar “L’economia italiana in Europa: la sfida della convergenza”, organizzato dalla Fondazione Astrid in occasione della pubblicazione del libro di Marcello Messori “Recovery pathways: the difficult italian convergence in the euro area”. “Con politiche fiscali sempre più espansive, da colli di bottiglia come quello delle materie prime e con i debiti stanno crescendo in tutta Europa, dobbiamo chiederci per quanto tempo la politica monetaria potrà continuare ad essere così espansiva, e quali tensioni si creeranno con le politiche fiscali una volta che non potrà più esserlo: sono queste le domande che dobbiamo porci nel celebrare il ritorno ad un sistema in cui sono entrambe leve utilizzabili a livello europeo”, ha detto. (Rin)