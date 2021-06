M5s: Perilli, sostegno a Crimi, non sottovalutare posizione Comitato garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Vito Crimi, in queste ore tanto difficili per il Movimento cinque stelle, vanno il mio sostegno e la mia riconoscenza per il lavoro che svolge da tanti mesi per questa nostra lunga fase di transizione. Anche in queste ore la sua generosità e la sua serietà sono per noi una garanzia nel processo di rinnovamento del Movimento". Lo afferma in una nota il senatore M5s Gianluca Perilli. "C'è un aspetto a mio avviso importante che non può essere sottovalutato: a seguito degli ultimi accadimenti, tutti e tre i componenti del Comitato di garanzia, volti storici rappresentativi del Movimento cinque stelle, hanno espresso il loro dissenso rispetto alla posizione assunta dal garante Beppe Grillo e hanno esternato i loro dubbi rispetto alla permanenza nel Movimento, oltre che in quello stesso organo interno di cui fanno parte. E' un messaggio forte, che nessuno può ignorare e denota il senso di profondo malessere che si è generato. Tutto ciò - osserva ancora Perilli - avviene quando eravamo all'ultimo miglio di un processo che ci avrebbe portati, con Giuseppe Conte e la sua proposta, ad un rilancio vero, innanzi tutto nell'interesse dell'Italia che ha bisogno delle nostre idee, della nostra radicalità e della portata innovativa a Cinque stelle".(Com)